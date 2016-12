యూరో 2016 టైటిల్‌ని పోర్చుగల్ గెలుచుకుంది. వరుసగా మూడుసార్ల ఓటమితో అంతర్జాతీయ ఫుట్ బాల్ క్రీడ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు లియానెల్ మెస్సీ ప్రకటించగా, నేయ్మార్ సారథ్యంలోని బ్రెజిల్ జట్టు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 11:10 [IST]

English summary

It was indeed the year of the underdogs as just like Leicester City, Portugal knitted their own fairytale by winning the Euro 2016.