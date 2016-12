ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్‌లో స్థానం మెరుగు పర్చుకున్న భారత్.. 137వ స్థానానికి ఎదుగుదల.. 2010 నుంచి ఇదే అత్యధిక స్థానంగా నిర్ధారణ.

English summary

2016 is definitely one of the best years for Indian football team in the last decade. Going by pure statistics the national side played 6 matches so far this year, winning 4 out of those 6. They have a win percentage of 66 and one of those four wins, came against a much higher ranked Puerto Rico in September.