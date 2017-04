స్టేడియంలో విషాదం: అభిమానులు పరస్పరం దాడి, ఒకరు మృతి

పుట్ బాల్ మ్యాచ్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. అర్జెంటీనాలో ఓ ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా స్టేడియంలో ఇరు జట్ల అభిమానుల మధ్య చోటు చేసుకున్న ఘర్షణలో ఓ అభిమాని తీవ్రంగా గాయపడి మరణించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A football fan in Argentina has died after being brutally attacked by a group of men during a first-division match over the weekend, according to local media.