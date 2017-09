తప్ప తాగి కారు నడిపిన సాకర్ ప్లేయర్‌ అరెస్ట్

హైదరాబాద్: ఇంగ్లండ్ సాక‌ర్ ప్లేయ‌ర్ వేన్ రూనీని గురువారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తాగి కారు న‌డిపించాడనే ఆరోప‌ణ‌ల‌పై అత‌న్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఉంచారు. వివరాల్లోకి వెళితే.... చెషైర్‌లోని బబుల్ రూమ్ బార్‌లో గురువారం రాత్రి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ జట్టు మాజీ సహచరుడు ఫిల్ బార్డ్‌లే తో పార్టీ చేసుకున్నాడు.

పార్టీ అనంతరం తిరిగి వస్తున్న స‌మ‌యంలో చెషైర్‌లోని త‌న ఇంటి ద‌గ్గ‌ర పోలీసులు అత‌ని కారు ఆపారు. అప్ప‌టికే అత‌ను తాగి ఉండ‌టంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గ‌త వార‌మే రూనీ అంత‌ర్జాతీయ కెరీర్‌కు గుడ్ బై చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంగ్లండ్ త‌ర‌ఫున 119 మ్యాచ్‌లాడిన రూనీ.. 53 గోల్స్‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు.

Wayne Rooney ‘arrested for drink-driving after dancing on nightclub tables singing to Oasis on night out’https://t.co/xk6mSpNk3E pic.twitter.com/9pe23kyMIa — The Sun (@TheSun) September 1, 2017

Wayne Rooney been arrested for drink driving. With that much money you would get a taxi wouldn't you 😅 — ⚽Darren efc Dobson ⚽ (@Darren61206727) September 1, 2017

#Rooney arrested for drink driving, and we thought we'd have just one international break when he wasn't dominating the headlines ! FFS 😱 pic.twitter.com/QU31eBJ3Sq — PS FOOTBALL (@_ps_football) September 1, 2017

If the Rooney drunk driving stories are legit, what's the punishment in England? In thr States he'd miss 3-5 games to get treatment. — Sean Michael (@BlueUnionDad) September 1, 2017

Wayne Rooney nabbed for suspected drink driving? I wonder if the headlines will be Everton player arrested or "EX MAN UNITED CAPTAIN nicked? — Gary Thompson (@gary302) September 1, 2017

