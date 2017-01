ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ (ఐఎస్ఎల్)లో విదేశీ ఆటగాళ్లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తే దేశీయ ప్లేయర్లు ఆడేదెప్పుడు? డెవలప్ అయ్యేదెప్పుడని ఇండియన్ టీం మాజీ కోచ్ కోల్మ్ జెసెఫ్ టోల్ ప్రశ్నించాడు.

English summary

It is not unusual for Colm Joseph Toal, a British football coach who over a period of seven years tutored several players who are now pillars of the game in India, to feel uncomfortable visualising a team in a top league boasting of six foreigners to five Indians.