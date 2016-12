రౌండ్ 1-9: ఐ-లీగ్ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే

దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది నగరాల నుంచి 10 జట్లు వచ్చేనెల ఏడో తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఐ - లీగ్ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొననున్నాయి.

English summary

I-League 2016/17 kicks-off on January 7, 2017, with defending champions Bengaluru FC taking on Shillong Lajong FC at the Shree Kanteerava Stadium, Bengaluru.