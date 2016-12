ఆ కౌగిలి మర్చిపోలేను: గంగూలీకి డబుల్ ట్రోఫీల స్పెషల్

ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ (ఐఎస్ఎల్) 3 ఎడిషన్ టైటిల్ విజేత అట్లెటికో డి కోల్ కతా (ఎటికె) సహ యజమాని సౌరవ్ గంగూలీని కౌగిలించుకోవాలని తన కల అని జట్టు గోల్ కీపర్ దేబ్జిత్ మజుందార్ వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

Atletico de Kolkata goalkeeper Debjit Majumder had a long cherished dream of meeting and shaking hands with former Indian cricket captain Sourav Ganguly.