ఐఎస్ఎల్ మూడో ఎడిషన్ ఉల్లాసభరితంగా ముగిసింది. సాధారణ సమయంలో రెండు జట్లు చెరో గోల్ చేయడంతో షూటౌట్ పెనాల్టీల్లో 4-3 స్కోర్ తేడాతో కేరళ బ్లాక్ బస్టర్స్ జట్టుపై రెండోసారి అట్లెటికో డి కోల్‍కతా విజయం సాధించ

English summary

Hero Indian Super League 2016 saw some staunch and resolute defending from all teams that saw fewer goals (145) this year than last season (186). Here takes a look at some of the best defenders this season who stood firm and made sure their teams did not concede many.