రేపటి నుంచి ఐ లీగ్ ప్రారంభం: షెడ్యూల్ ఇదే

జెయింట్స్‌గా భావిస్తున్న ఈస్ట్ బెంగాల్, మొహున్ బగన్, బెంగళూరు ఎఫ్ సి ఈ వారాంతంలో ఐ లీగ్ పోటీల్లో పాల్గొననున్నాయి.

English summary

I-League 2016/17 season is all set to kick-start their campaign on Saturday, January 7 with Kolkata giants East Bengal and defending champions Bengaluru FC in action.