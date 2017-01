గాయాలతో సతమతమవుతున్నా ఐ లీగ్ డిపెండింగ్ చాంపియన్ బెంగళూరు ఎఫ్ సి శుభారంభాన్ని అందుకున్నది.

English summary

Bengalure: Defending champions Bengaluru FC have started their 2017 I-League campaign on a perfect note, blazing to a 3 0 win over Shillong Lajong at home. 20 year old winger Udanta Singh was the star of the show for the Steelmen .