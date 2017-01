టైటిల్ కైవసంపైనే బెంగళూరు గురి: అల్బర్ట్ రోసా

ఎఎఫ్ సి కప్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ వైపు వెనక్కు తిరిగిచూస్తే తాము సాధించిన అనుభవం గొప్పదిగానూ, గర్వంగా కనిపిస్తున్నదన్న బెంగళూరు ఎఫ్ సి కోచ్ అల్బర్ట్ రోసా

English summary

Bengaluru FC is undoubtedly the most successful team in the I-League, having won the title twice in three years. And, after the sucess the side has had at the AFC Cup, the expectations of the fans are high.