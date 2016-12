వచ్చే ఏడాది జనవరి 7వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే దేశీయ ఫుట్ బాల్ లీగ్ ‘ఐ లీగ్’లో పాల్గొనే మినర్వ పంజాబ్ యాజమాన్యం, కుర్రాళ్లకు గురువుగా ప్రముఖ ఇండియన్ షూటర్.

English summary

Minerva Punjab Football Club, the new entrant in the forthcoming I-League wants to set a buzz in Indian football. Accordingly, they have roped in Olympic gold medalist and legendary Indian shooter Abhinav Bindra as their mentor.