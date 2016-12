ఎటికెపై గోయెంకా వ్యాఖ్యలు: గందరగోళం సృష్టించాయి

ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ చాంపియన్లు ‘అట్లెటికో డి కోల్‌కతా’ జట్టుపై దాని ఫ్రాంచైసీ యజమాని సంజీవ్ గోయంకా వ్యాఖ్యలు సరి కాదని స్పష్టంచేసిన మొహున్ బగన్ హెడ్ కోచ్ సంజయ్ సేన్.

English summary

The I-League 2017 still has two weeks to kick-off but Mohun Bagan head coach Sanjoy Sen addressed Indian Super League (ISL) 2016 champions Atletico de Kolkata's principal owner Sanjiv Goenka's comments which created a furore amongst football fans in the 'City of Joy'.