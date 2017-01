ఐఎస్ఎల్ కంటే ఐ లీగ్ చాలా టఫ్: అనాస్ ఎడాథోడికా

ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ (ఐఎస్ఎల్) కంటే భారత పుట్ బాల్ ప్రేమికులు ఐ లీగ్ నిర్వహించాలని కోరుతున్నారని మొహున్ బగన్ క్లబ్ జట్టులో కొత్తగా చేరిన డిఫెండర్ అనాస్ ఎడాథోడికా చెప్పాడు.

English summary

The I-League is more demanding as a football competition than the Indian Super League (ISL), Mohun Bagan's new recruit defender Anas Edathodika said here on yesterday.