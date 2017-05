భారత పుట్‌బాల్‌కు మంచిరోజులు వచ్చాయి. భారత జాతీయ పుట్‌బాల్ జట్టు 13 నెలల కాలంలో 15 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడనున్నట్లు ఆల్ ఇండియా పుట్‌బాల్ ఫెడరేషన్ ప్రకటించింది.

English summary

The Indian national football team is set to play 15 internationals - including eight at home - in a 13-month period, including some which have already been held, the All India Football Federation announced today (May 23).