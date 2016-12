ఎంత మార్పు: సంస్కరణలు, మార్పుల బాటలో ‘ఫిఫా’

అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ ఆటలోనూ, ఫిఫా కార్యవర్గంలోనూ సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు రంగం సిద్ధమవుతున్నది. దుబాయిలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఈ మేరకు బీజం పడింది.

English summary

FIFA president Gianni Infantino presented here on Wednesday a package of reforms and changes in the world football governing body which had been shaken by corruption scandals.