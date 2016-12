ఐఎస్ఎల్: చాంపియన్లకు ఉత్తేజపూరిత స్వాగతం

ఐఎస్ఎల్ చాంపియన్లు అట్లెటికో డి కోల్‌కతా (ఎటికె) కుర్రాళ్లకు కోల్‌కతా వాసులు, ఫుట్‌బాల్ అభిమానులు, ప్రేమికులు, మద్దతుదారులు సాదర స్వాగతం పలికారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Indian Super League (ISL) champions Atletico de Kolkata (ATK) returned to the home city to a rousing reception both at the airport and at a plush shopping mall where they lifted the trophy in front of thousands of fans here on Monday.