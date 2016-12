ఐఎస్ఎల్: మాలౌదాకే ‘హీరో ఆఫ్ ది లీగ్’ అవార్డు

ఐఎస్ఎల్ 3 ఎడిషన్‌లో ఢిల్లీ డైనమోస్ సంచలనం మార్సిలిన్హో 10 గోల్స్ చేసి, మరో ఐదు గోల్స్ సాధించడంలో సహచర ప్లేయర్లకు అసిస్టెన్స్ అందిస్తే.. సారధి ఫ్లోరెంట్ మాలౌదా టోర్నమెంట్ అసాంతం ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు.

Delhi Dynamos' Marcelinho netted 10 times and assisted five goals while teammate Florent Malouda was a dominating presence throughout the tournament, scoring thrice.