ఓటమితో నిరాశ: భుజంపై చెయ్యేసి ఓదార్చిన సచిన్

ఐఎస్ఎల్ ఫైనల్‌లో ఓటమితో నైరాశ్యానికి గురైన కేరళ కుర్రాళ్లలో ప్రేరణకు క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ టోర్నీల్లో వైఫల్యాల వివరణతో ఊరడించిన మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 10:46 [IST]

English summary

In a bid to revitalise the demoralised dressing room of Kerala Blasters, it was Sachin Tendulkar who took the initiative to give pep-talk to his footballers who were hugely frustrated after ISL final defeat.