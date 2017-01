ఐ లీగ్: టాప్ 3 స్ధానమే షిల్లాంగ్ లాజోంగ్ లక్ష్యం

ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఐ-లీగ్ పదో ఎడిషన్‌లో పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ 3 స్థానానికి చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది షిల్లాంగ్ లాజోంగ్ ఎఫ్‌సి.

Aiming to finish in the top three the I-league this year, Shillong Lajong FC today retained forward Fabio Pena Henrique and signed Romanian defender Dan Gelu Ignat, Japanese midfielder Yuta Kinowaki and Cameroonian striker Aser Pierrick Dipanda.