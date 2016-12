రొనాల్డో కంటే మెస్సీ బెటర్: మాంఛెస్టర్ సిటీ కోచ్

పోర్చుగీస్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో కంటే ఆయన ప్రత్యర్థి అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియానెల్ మెస్సీ చాలా మెరుగైన, ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడని మాంఛెస్టర్ సిటీ మేనేజర్ పెప్ గౌర్డియోలా వ్యాఖ్యానించాడు.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 11:20 [IST]

English summary

Manchester City manager Pep Guardiola has put Argentine Lionel Messi ahead of Portuguese rival Cristiano Ronaldo, adding there cannot be any doubt on the long-standing debate.