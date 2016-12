దేశంలోని వివిధ యువ టీమ్‌లకు ఇన్‌చార్జిగా వ్యవహరించి, పలువురు జాతీయ ఆటగాళ్లను తయారుచేసిన కోల్మ్ టోల్ రాకతో భారత ఫుట్ బాల్ ఆటకు మంచి రోజులు వచ్చినట్లేనని సంజయ్ సేన్ వ్యాఖ్యానించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Toal, who was in charge of various youth teams in India, has scouted several of the national team regulars like AIFF Player of the Year Jeje Lalpekhlua, India's only Europa League player Gurpreet Singh Sandhu and midfielder Pronay Halder among others. Sen was also assistant to India age group teams.