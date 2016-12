బార్సిలోనాతోనే మెస్సీ: నేయ్మార్ ఆశాభావం

బార్సిలోనా క్లబ్‌తో అర్జెంటీనా ప్లేయర్ లియానెల్ మెస్సీ ప్రస్తుత ఒప్పందం 2018 జూన్ 30తో ముగుస్తుంది. బ్రెజిలియన్ నేయ్మార్ మాత్రం మెస్సీ దీర్ఘకాలం పాటు బార్సిలోనాతోనే సాగుతాడని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశాడు.

English summary

The future of Lionel Messi at Barcelona is in doubt as the player stalls over a new deal, but his team-mate Neymar believes the deal is only a matter of time. Messi has been at Barcelona for the entireity of his career, making his first-team bow in 2004 and going on to break a heap of records.