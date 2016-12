'రియో షూటౌట్ పెనాల్టీ ఇప్పటికీ చిరస్మరణీయమే'

ఇప్పటికీ ఇటీవల రియో ఒలింపిక్స్ ఫుట్‌బాల్ ఫైనల్స్‌లో జర్మనీలో జరిగిన టైటిల్ పోరులో షూటౌట్‌లో తాను చేసిన చివరి పెనాల్టీ తనలో గల ఆసక్తితో కూడిన క్షణంగా నిలిచిపోతుందని బార్సిలోనా ప్లేయర్ నేయ్మార్ .

English summary

Neymar has confessed that taking the last penalty of the shoot-out against Germany in the final at the Rio Olympics was his most anxious moment till date.