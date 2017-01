ఇపిఎల్ 19వ వీక్: పాయింట్ల సాధనలో మాంఛెస్టర్

ఇంగ్లిష్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో 19 వారాలు ముగిసాయి. మాంఛెస్టర్ సిటీ మినహా ఇపిఎల్ టోర్నీలో మిగతా జట్లన్నీ అత్యధిక పాయింట్లు సాధించాయి.

English summary

English Premier League (EPL) game week 19 ended last night, January 1 with North London sides Arsenal and Tottenham Hotspur registering convincing victories over Crystal Palace and Watford respectively.