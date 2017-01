ఫోటోలు: బెంగళూరు, మొహున్ బగన్ శుభారంభం

ఇండియన్ ఫుట్‌బాల్ అభిమానులకు కనువిందు చేసేందుకు ప్రారంభమైన ఐ లీగ్ టోర్నీ తొలివారం డిఫెండింగ్ చాంపియన్ బెంగళూరు ఎఫ్ సి, కోల్‌కతా జెయింట్స్ టీం మొహున్ బగన్ శుభారంభాన్ని ఇచ్చాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bengaluru FC and Mohun Bagan were off to a flying start with win in their opening match. unfortunately, East Bengal were held to a 1-1 draw against Aizawl FC.