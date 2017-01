ప్రధాని మోడీకి రొనాల్డో సంతకంతో కూడిన జెర్సీ

ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ప్రత్యేకమైన బహుమతి అందుకున్నారు. ఫుట్ బాల్ ప్రేమికుడైన ఆయనకు పోర్చుగల్ ప్రధాని ఆంటోనియో కోస్టా ఈ బహుమతిని అందించాడు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi today received a special gift that would make any serious football fan turn green with envy a Portugal football team jersey signed by one of the world's greatest sporting icons, footballer Cristiano Ronaldo.