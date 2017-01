మాజీ స్కాట్లాండ్, గ్లాస్గో రేంజర్స్ ప్లేయర్ డేవిడ్ రాబర్ట్‌సన్‌ను రియల్ కాశ్మీర్ ఫుట్‌బాల్ క్లబ్ (ఆర్‌కెఎఫ్‌సి) కోచ్‌గా నియమించుకున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Former Scotland and Glasgow Rangers player David Robertson has been appointed as the coach of the Real Kashmir Football Club (RKFC), which will be the second team from Kashmir to play in the I-League second division.