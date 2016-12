చైనీస్ సూపర్ లీగ్ (సిఎస్ఎల్) క్లబ్ భారీ మొత్తంలో వేతనం ఆఫర్ ఇచ్చినా తోసిరాజని తానేమిటో రుజువుచేసుకున్నాడు స్పానిష్ ఫుట్ బాల్ లీగ్ లా లీగ జెయింట్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్టార్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో.

English summary

Madrid: Real Madrid superstar Cristiano Ronaldo's agent has confirmed that the Portugal football team captain will not be considering a whopping 100 million euro ($104.6 million) annual salary offered by a Chinese Super League (CSL) club.