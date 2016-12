ఎఐఎఫ్ఎఫ్: భారత్ ఈ ఏడాది మేటి ఆటగాడు జెజె

మొహున్ బగన్, చెన్నైయిన్ ఎఫ్‌సి స్ట్రయికర్ జెజె లాల్పెఖ్లౌవా 2016 అఖిల భారత ఫుట్ బాల్ సమాఖ్య (ఎఐఎఫ్ఎఫ్) ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు.

English summary

The 25-year-old from Mizoram will be presented a prize of Rs. 2.5 lakh along with the glittering trophy, AIFF president Praful Patel declared at the AIFF Annual General Body Meeting here.