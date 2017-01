ఖతార్‌లో కార్మిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగలేదని జ్యురిచ్ వాణిజ్య న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ సంఘాల సమాఖ్య (ఫిఫా) ఎటువంటి కార్మిక హక్కులు ఉల్లంఘించలేదని తేల్చి చెప్పింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Zurich commercial court dismissed a lawsuit against world football governing body FIFA, by three international trade unions and one Bangladeshi worker, for alleged human rights violations in the construction of the World Cup facilities in Qatar for the 2022 tournament.