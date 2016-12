ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ (ఐఎస్ఎల్) మూడో ఎడిషన్‌లో జట్లన్నీ పటిష్ఠ డిఫెన్స్ వ్యూహం అమలు చేశాయి. గత ఎడిషన్‌తో పోలిస్తే 41 గోల్స్ తక్కువగా జరిగాయి.

English summary

Hero ISL 2016 saw 145 goals scored over the course of 61 games at an average of 2.37 goals/match, 41 goals fewer than last season mainly owing to the tight nature of defences this year.