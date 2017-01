భారత జాతీయ ఫుట్‌బాల్ జట్టును ఈ ఏడాది చివరిలో నిర్వహించే యు-17 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీ బలోపేతంచేస్తుందని జట్లు మిడ్ ఫీల్డర్ ఎవాగ్నేసన్ లింగ్డో వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

National team midfielder Eugeneson Lyngdoh feels hosting the U-17 FIFA World Cup later this year will provide Indian football a much-needed fillip and will aid in developing a strong senior squad.