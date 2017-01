ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఐ లీగ్ పదవ ఎడిషన్ తొలి మూడు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించడమే తమ లక్ష్యమని మొహున్ బగన్ కోచ్ సంజయ్ సేన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

Kolkata: Mohun Bagan coach Sanjoy Sen is confident that his team would kick off the 10th edition of I-league in style winning the first three home matches.