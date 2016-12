అనుభవమే మరోసారి కేరళ బ్లాక్ బస్టర్స్, చాంపియన్స్ అట్లెటికో డి కోల్ కతా జట్లను ఈ ఏడాది ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ (ఐఎస్ఎల్) ఫైనల్స్ దరికి చేర్చింది.

English summary

Experience came to the fore this season with finalists Kerala Blasters FC and champions Atlético de Kolkata fielding two of the most experienced sides in terms of average age in Hero Indian Super League 2016.