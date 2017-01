అవినీతి కేసులో టెన్నిస్ ఆటగాడిపై ఏడేళ్ల పాటు నిషేధం

అవినీతి ఆరోపణల కేసులో ఆస్ట్రేలియా టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు నిక్‌ లాండాపై ఏడేళ్ల పాటు నిషేధం విధించారు. దీంతో పాటు 35,000 అమెరికా డాలర్ల జరిమానా కూడా విధించారు.

English summary

Australian tennis player Nick Lindahl was today, January 10, banned for seven years and fined USD 35,000 over corruption allegations with two others also sanctioned, just days out from the first Grand Slam of the year.