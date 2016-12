మాజీ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ అయిన సెర్బియాకు చెందిన అనా ఇవనోవిచ్‌ బుధవారం (డిసెంబర్ 28)నాడు తన ఫేస్ బుక్ పేజీలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది.

You saw the pictures go viral, now here's the full video! Watch @AnaIvanovic donning a traditional Indian saree! #BreakTheCode pic.twitter.com/5ojDRAIhQa

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 13:59 [IST]

English summary

Former world No 1 Ana Ivanovic on Wednesday (Dec 28) announced her retirement from tennis, admitting that the physical toll of the circuit had proved too much.