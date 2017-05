నిషేధం ముగించుకొని ఇటీవలే పునరాగమనం చేసిన రష్యా టెన్నిస్‌ స్టార్‌ మారియా షరపోవాకు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌కు ముందు నిరాశ ఎదురైంది. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌లో షరపోవాకు ‘వైల్డ్‌ కార్డు’ ఇవ్వడం లేదని టోర్నీ నిర్వాహకులు ప్రక

English summary

Russian superstar Maria Sharapova will not feature at this year's French Open after the organisers decided against giving her a wildcard.