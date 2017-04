'సంతోషంగా ఉంది, మరింత మందిని తయారు చేస్తా'

భారత షట్లర్లు రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద విజయాలపై దృష్టి పెట్టాలని బ్యాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌ అన్నాడు. మంగళవారం గోపీచంద్‌ అకాడమీలో బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారులకు అభినందించారు.

English summary

Pullela Gopichand’s dreams have come to a reality finally, thanks to the Sai Praneeth-Kidambi Srikanth show in the Singapore Open Super Series final. Naturally, after Praneeth won his maiden Super Series title, the 24-year-old Mouala Ali boy was the toast of the Pullela Gopichand Badminton Academy on Tuesday.