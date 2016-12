ఈ ఏడాది అద్భుతం: అదే అసలైన సవాల్‌ అన్న సింధు

ఈ ఏడాది తనకు అద్భుతంగా గడిచిందని రియో ఒలింపిక్స్ పతక విజేత, స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు చెప్పింది. ప్రస్తుతం తన దృష్టంతా ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో నెంబర్‌వన్‌ ర్యాంకు సాధించడంపైనే ఉందని తెలిపింది.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:54 [IST]

PV Sindhu is on a roll and the Rio Olympics silver-medallist capped a memorable 2016 when she rose to World No. 6, jumping four places in the latest rankings.