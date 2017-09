5వ వన్డే: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న శ్రీలంక

హైదరాబాద్: కొలంబో వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న ఆఖరి వన్డేలో టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు శ్రీలంక రెగ్యులర్ కెప్టెన్ త‌రంగా తిరిగి జట్టులోకి వచ్చాడు. స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా తరంగాపై రెండు వన్డేలు నిషేధం విధించిన సంగతి తెలిసిందే.

అంతకముందు వర్షం కారణంగా టాస్ ఆల‌స్యమైంది. వర్షం కురవడంతో ఆ జట్టు కెప్టెన్ ఉపుల్‌ తరంగ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. టాస్ వేస్తున్న స‌మ‌యంలోనూ తుంప‌ర్లు ప‌డుతూనే ఉన్నాయి. ఆఖరి వన్డే గెలిచి క్లీన్‌స్వీప్‌ చేయాలని భావిస్తోంది. కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ ఆడడం లేదు.

తల్లి అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండడంతో ఆమెను చూసేందుకు ధావన్ ఇప్పటికే భారత్ చేరుకున్నాడు. దీంతో అతడి స్థానంలో రహానేకు చోటు కల్పించారు. ఈ మ్యాచ్‌కు భారత జట్టు నాలుగు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. కేఎల్ రాహుల్‌, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌, ధావ‌న్‌ల స్థానాల్లో ర‌హానే, జాద‌వ్‌, భువ‌నేశ్వ‌ర్‌ కుమార్‌, చాహ‌ల్ తుది జట్టులోకి వ‌చ్చారు.

ఐదు వన్డేల సిరిస్‌లో భారత్ ఇప్పటికే 4-0తో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లోనైనా గెలిచి పరువు నిలబెట్టుకోవాలని శ్రీలంక భావిస్తోంది.

Sri Lanka wins the toss. Elects to bat first in the 5th and final ODI #SLvIND pic.twitter.com/jdNhoxNJ4Y — BCCI (@BCCI) September 3, 2017

అడ్డంకిగా మారిన వరుణుడు

శ్రీలంక, భారత్‌ జట్ల మధ్య కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన ఐదో వన్డేకు వరుణుడు అడ్డంకిగా మారాడు. సిరీస్‌లో చివరిదైన ఐదో వన్డే జరుగుతున్న ప్రేమదాస స్టేడియంలో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వ‌ర్షంతో గ్రౌండ్ అంతా క‌వ‌ర్లు క‌ప్పి ఉంచారు.

ప్రస్తుతం చినుకులు పడకున్నా మైదానం సిద్ధం చేసేందుకు ఇంకా సమయం పడుతుంది. దీంతో టాస్‌ను ఆలస్యంగా వేయనున్నారు. 3 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుందని బీసీసీఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. మరోవైపు రాత్రి కూడా వ‌ర్షం ప‌డే అవ‌కాశం ఉన్న‌ట్లు వాతావ‌ర‌ణ శాఖ కూడా తెలిపింది.

Update - Toss at 2.30 PM, start of play at 3 PM #SLvIND — BCCI (@BCCI) September 3, 2017

Not the ideal scenario ahead of the 5th ODI in Colombo #SLvIND pic.twitter.com/HlgPCADJFo — BCCI (@BCCI) September 3, 2017

Update - The covers are coming off now #SLvIND pic.twitter.com/Rtq7BkWeNW — BCCI (@BCCI) September 3, 2017

