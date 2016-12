డేవిస్ కప్ ఆడే భారత జట్టుకు నాన్ ప్లేయింగ్ కెప్టెన్‌గా వెటరన్ స్టార్ మహేశ్ భూపతిని నియమిస్తూ ఏఐటీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

Mahesh Bhupathi was on Thursday named as the successor of Anand Amritraj as India's next non-playing Davis Cup captain. He will take over from Amritraj in February 2017 after India's Davis Cup Group 1 Asia/Oceania first round tie against New Zealand.