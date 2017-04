డోపింగ్ నిషేధం ముగిసిన తర్వాత తిరిగి బుధవారం కోర్టులోకి అడుగుపెట్టిన రష్యా టెన్నిస్‌ స్టార్ మారియా షరపోవా తన పునరాగమనాన్ని ఘనంగా చాటింది. డోపింగ్ నిషేధం ముగిసిన త‌ర్వాత ఆడిన స్టట్‌గార్ట్ ఓపెన్ టోర్నీల

English summary

Maria Sharapova won on her return to action after a 15-month doping ban as she beat Roberta Vinci in the first round of the Stuttgart Open.