ఫార్ములావ‌న్ చాంపియ‌న్‌, జ‌ర్మ‌నీ రేస‌ర్ మైకేల్ షూమేక‌ర్ బెడ్ మీద ఉన్న ఫొటోను దొంగచాటుగా తీసిన అత‌ని స్నేహికుడు ఓ మీడియా సంస్థకు రూ 6.7 కోట్లకు విక్రయించాలని చూసినట్లు సమాచారం.

English summary

The first pictures of bed-ridden Formula One legend Michael Schumacher have been smuggled out of his home and offered to a media house for close to $1million (R6.7cr).