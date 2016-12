కొత్త కారు కొనుక్కుంది: సచిన్ ఇచ్చిన కారుని తిరిగిచ్చేసిన దీపా

రియో ఒలింపిక్స్ ఆసాధారణ ప్రదర్శనకు చేసినందుకు గాను క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ చేతుల మీదుగా తాను అందుకున్న బీఎండబ్ల్యూ కారుని భారత స్టార్ జిమ్నాస్ట్ దీపా కర్మాకర్‌ తిరిగి ఇచ్చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:01 [IST]

English summary

India's star gymnast Dipa Karmakar has finally returned the BMW car presented to her by cricketing icon Sachin Tendulkar for her exploits at Rio Olympics 2016.