రోడ్డు ప్రమాదం: రేసింగ్ దిగ్గజం నిస్కీ హైడెన్ కన్నుమూత

మే 22 (సోమవారం) ప్రపంచ క్రీడాభిమానులకు ఓ చేదు వార్తను అందించింది. ఓ ప్రమాదంలో గాయపడిన మాజీ మోటోజీపీ ఛాంపియన్ నిస్కీ హైడెన్ (35) సోమవారం కన్నుమూశారు.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 15:35 [IST]

English summary

Yesterday (May 22) was a very sad day in sports. Former MotoGP champion Nicky Hayden passed away at the age of just 35.