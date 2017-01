పీవీ సింధుకు అన్ని కోట్లు ఇచ్చారా?: నోరెళ్లబెట్టిన మారిన్

రియో ఒలింపిక్స్ తర్వాత తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని స్పెయిన్ స్టార్ షట్లర్, కరోలినా మారిన్ తెలిపింది. రియో తర్వాత ప్రజలు తనను గుర్తిస్తున్నారని చెప్పింది.

My life has changed a lot after Rio. People recognise me in Spain: Shuttler Carolina Marin pic.twitter.com/VmlgFctbz6

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:04 [IST]

English summary

Shuttler Carolina Marin says after Rio my life has changed. People recognise me in Spain.