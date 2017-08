హైదరాబాద్: మంగళవారం... భారత హాకీ దిగ్గజం, మేజర్‌ ధ్యాన్‌ చంద్‌ పుట్టినరోజు. హాకీలో భారత్‌కు అద్భుత విజయాలు అందించి, భారత పతాకాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెపరెపలాడించిన ఆయన జయంతిని భారత ప్రభుత్వం నేష‌న‌ల్ స్పోర్ట్స్ డేగా జరుపుతోంది.

నేష‌న‌ల్ స్పోర్ట్స్ డేని పురుస్కరించుకుని పలువురు క్రీడాకారులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిలో క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్, టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, హార్దిక్ పాండ్యా, స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు తదితరులు ఉన్నారు.

We must all dedicate this #NationalSportsDay to the sportswomen of our country for making us proud in their respective fields. #LoveSports pic.twitter.com/owW5CSX6gm — sachin tendulkar (@sachin_rt) August 29, 2017

Tributes to the greatest hockey player of all times and India's greatest sportsman, Major Dhyanchand on #NationalSportsDay . pic.twitter.com/MzYxMGPDtC — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 29, 2017

Every champion refused to give up when he or she was down. On #NationalSportsDay, I urge you all to chase your dreams & be the best. 🇮🇳 pic.twitter.com/gNo9ZcjT7X — hardik pandya (@hardikpandya7) August 29, 2017

