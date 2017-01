పీబీఎల్‌ రెండో సీజన్‌లో హైదరాబాద్‌ హంటర్స్‌ శుభారంభం చేసింది. ఆదివారం జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్‌లో కరోలినా మారిన్ సారథ్యంలోని హైదరాబాద్ హంటర్స్‌ 4-3తో పీవీ సింధు నేతృత్వంలోని చెన్నై స్మాషర్స్‌పై విజయం సాధించ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, January 2, 2017, 10:42 [IST]

English summary

Olympic champion Carolina Marin kicked-off the second edition of Premier Badminton League in style winning a closely contested encounter against PV Sindhu guiding Hyderabad Hunters to 4-3 win over Chennai Smashers.