ప్రీమియర్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ లీగ్‌ (పీబీఎల్)లో చెన్నై స్మాషర్స్‌ గెలుపు జోరు కొనసాగిస్తోంది. బుధవారం చెన్నై స్మాషర్స్‌ జట్టు 4-3తో అవధె వారియర్స్‌పై విజయం సాధించింది. దీంతో స్మాషర్స్ 17 పాయింట్లతో మూడోస్థ

English summary

Parupalli Kashyap and the mixed doubles pair of Chris Adcock and Gabrielle Adcock helped Chennai Smashers get past Awadhe Warriors 4-3 in a Premier Badminton League in Bengaluru on Wednesday (Jan 11).